Сноубордист в Кемерово утонул в реке

10 декабря 33-летний мужчина катался на необорудованной трассе. По версии следователей, сноубордист провалился в ручей и ушел под воду с головой. Из-за снаряжения выбраться у молодого человека не получилось. Предварительная версия смерти — асфиксия. На сайте курорта отмечено, что подобные трагедии здесь происходят ежегодно.