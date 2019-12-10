Сноубордист в Кемерово утонул в реке
Трагедия произошла в Кемеровской области на горнолыжном курорте «Шерегеш». Сноубордист провалился в реку и утонул, сообщил сайт газеты «Известия» со ссылкой на сайт курорта
10 декабря 33-летний мужчина катался на необорудованной трассе. По версии следователей, сноубордист провалился в ручей и ушел под воду с головой. Из-за снаряжения выбраться у молодого человека не получилось. Предварительная версия смерти — асфиксия. На сайте курорта отмечено, что подобные трагедии здесь происходят ежегодно.