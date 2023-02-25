Происшествия 25 февраля 2023, 22:50 Сноубордист скончался при сходе лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии МЧС России: в результате схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии погиб человек freepik

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На горе Чегет в Кабардино-Балкарии сошла лавина, в результате погиб сноубордист. Об этом ТАСС сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев. Следствие устанавливает обстоятельства ЧП.

«Как нам сообщили в администрации канатной дороги на Чегете, один человек погиб при сходе лавины с горы Чегет. На место выдвинулись шестеро спасателей ЭВПСО», — сообщил агентству Хаджиев.

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По факту гибели человека проводится доследственная проверка, об этом в Telegram-канале сообщило следственной управление СК России по Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным, погибший 43-летний житель Воронежа и шесть его товарищей нарушили требования к спуску и выехали за пределы обозначенной трассы. Этим они вызвали сход лавины, под которой погиб воронежец. Следствие выясняет обстоятельства, приведшие к смерти человека.

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Чегет считается одной их самых сложных гор для катания, ее облюбовали фрирайдеры. Протяженность горнолыжных трасс достигает 16 километров. Горнолыжный комплекс «Чегет» признан одним из лучших в Приэльбрусье, об этом написал сайт kp.ru.