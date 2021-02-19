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    19 февраля 2021, 15:47

    Сноубордист провалился в замерзший водопад в Сочи

    Полина Петрова

    Турист, катавшийся на сноуборде, провалился в замерзший водопад на Красной Поляне. Мужчине чудом удалось спастись, рассказал «Царьград».

    Сноубордист провалился в замерзший водопад в Сочи

    Экстремал катался по трассе, и внезапно под его ногами образовалась трещина. Через мгновение сноубордист упал вниз. Турист пытался раскопать себе путь, а другие отдыхающие протягивали доску, чтобы тот взялся за нее.

    В итоге помощь профессиональных спасателей не понадобилась. Мужчину удалось вызволить за несколько минут. С ним все в порядке.