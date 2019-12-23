Сноубордист пропал после крупнейшей за 35 лет снежной лавины на Чукотке

Поисковая операция проходит на Чукотке. Там ищут сноубордиста, который, предположительно, попал под снежную лавину. Она сошла недалеко от чукотского Эгвекинота.

«Накануне, 22 декабря, поступило сообщение о сходе снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) и о возможном попадании под лавину молодого человека-сноубордиста, который увлекается экстремальными спусками со склонов сопок», — сказано на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что спортсмен выходил на связь со своими знакомыми перед сходом лавины. Он сообщил, что собирается спуститься именно в том месте, где в итоге сошла лавина. Есть версия, что сейчас молодой человек находится под снегом сошедшей лавины. К месту ЧП отправились волонтеры. Поиски осложняются погодными условиями: ветром и морозом -30 градусов. При этом лавиноопасная обстановка в окрестностях Эгвекинота до сих пор сохраняется.

Эксперт метеослужбы считает, что сошедшая лавина — самая крупная на данном участке за последние 35 лет. В некоторых местах высота снежного покрова превысила десять метров.

Ранее стало известно, что сноубордист провалился в реку и утонул. ЧП произошло на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области.