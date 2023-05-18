Происшествия 18 мая 2023, 20:07 Снявшаяся в клипе HammAli & Navai актриса попала в ДТП в центре Москвы — СМИ «112»: актриса из клипа HammAli & Navai Добромилова попала в ДТП в центре Москвы Kilyan Sockalingum / Unsplash

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Звезда клипа на песню исполнителя HammAli & Navai «Девочка-война» попала в ДТП, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, актриса Ксения Добромилова получила перелом.

Авторы публикации уточнили, что авария случилась 18 мая на Пресненской набережной. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легковушки, совершивший разворот с нарушением правил дорожного движения. Пострадавшую осмотрели медики — актрисе диагностировали перелом лучевой кости.

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Ксения Добромилова передвигалась на мотоцикле, сообщил телеканал РЕН ТВ. На Пресненской набережной она столкнулась с Mercedes, добавили источники издания.

«На место выехали экстренные службы. Добромилову сейчас осматривают медики скорой помощи», — сообщили они.

Снявшаяся в клипе HammAli & Navai рассказала журналистам Telegram-канала Shot, что получила перелом руки, рассечение носа и ушиб бедра. Издание напомнило, что Добромилова также играла в Театре Луны.

В начале мая автомобилист из Нижнего Новгорода не уступил дорогу и врезался в мотоциклиста. Пострадавшего госпитализировали.