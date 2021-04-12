Тушение «Невской мануфактуры» с вертолетов сняли на видео

Военные вертолеты Ми-8 привлекли к тушению горящей фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, всего экипажи сбросили на горящее здание более 50 тонн воды. Процесс тушения сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как воду набирают в реке в специальное водосливное устройство. После этого вертолет проносит сосуд к дымящемуся зданию и сбрасывает воду над очагом пожара.

Военные вертолеты привлекли для тушения пожара по решению министра обороны России Сергея Шойгу.

Здание фабрики «Невская мануфактура» загорелось днем в понедельник, 12 апреля. В ходе тушения пожара погиб сотрудник МЧС. Он оказался в эпицентре внезапного выброса пламени в ходе работы. Еще три спасателя попали в больницу с серьезными ожогами. Один из пострадавших находится в реанимации.

По последним данным, тело погибшего пожарного нашли. Огонь сильно повредил ткани, поэтому пока его личность не подтвердили.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил слова соболезнования и поддержки семьям погибшего и пострадавших сотрудников МЧС. Он пообещал, что город окажет всю необходимую помощь.

Глава северной столицы отметил, что здание «Невской мануфактуры» нужно восстановить, так как это здание включено в список памятников архитектуры. По словам Беглова, случившийся пожар — это еще один повод усилить ответственность владельцев исторических зданий.