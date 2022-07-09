09 июля 2022, 14:25
Побоище на Москворецком рынке в Москве сняли на видео
Очевидцы сняли на видео массовую драку на Москворецком рынке в Москве
Массовая драка произошла сегодня на Москворецком рынке в Москве. Очевидцы успели снять побоище на видео.
По данным источника ТАСС, в результате драки пострадал один человек, он обратился в травмпункт. Конфликт изначально произошел между продавцом и покупателем, потом участники перешли к рукопашной.
На причастность к драке полиция проверяет 30 человек. На месте продолжают работать правоохранители, добавил собеседник агентства.
«В настоящее время на причастность к конфликту полицейские проверяют 30 человек», — сказал собеседник агентства.