Побоище на Москворецком рынке в Москве сняли на видео

Массовая драка произошла сегодня на Москворецком рынке в Москве. Очевидцы успели снять побоище на видео.

По данным источника ТАСС, в результате драки пострадал один человек, он обратился в травмпункт. Конфликт изначально произошел между продавцом и покупателем, потом участники перешли к рукопашной.

На причастность к драке полиция проверяет 30 человек. На месте продолжают работать правоохранители, добавил собеседник агентства.

«В настоящее время на причастность к конфликту полицейские проверяют 30 человек», — сказал собеседник агентства.