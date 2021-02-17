Снимки с места ДТП в Карелии, в котором погибла целая семья, появились в Сети

В Сети появились фотографии с места аварии в Республике Карелия, в которой погибла семья с двумя детьми. Судя по фото, машина в которой они ехали, сильно искорежена, а лесовоз почти не пострадал.

Как сообщает karelinform.ru, трагедия произошла 16 февраля на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе республики. На затяжном повороте дороги легковой автомобиль столкнулся с лесовозом. В первой машине ехали муж с женой и их двое детей — девочка восьми лет и ее пятилетний брат. Все они погибли. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП.