Эксклюзив 25 мая 2023, 11:21 Снежные барсы задавили 27 коз и баранов на Алтае Источник «360»: самка снежного барса с котятами напала на стадо домашних овец на Алтае

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В Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с котятами напали на стадо домашних овец. Всего ирбисы погубили 27 коз и баранов. Об этом «360» сообщил источник.

«В Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с котятами напала на стадо домашних овец во время дневного выпаса. В результате погибли 27 голов овец за один день», — рассказал источник.

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Он уточнил, что ЧП случилось в горной местности, на высоте 3000 метров над уровнем моря, недалеко от российско-монгольской границы.

По данным Telegram-канала Mash Siberia специалисты Сайлюгемского нацпарка пришли к выводу, что, скорее всего, самка учила котят охотиться. Они подчеркнули, что это хороший знак: старания ученых не проходят бесследно, популяция снежных барсов на Алтае увеличивается. Центр «Алтай ирбис» выплатил владельцам скота компенсацию: 135 тысяч рублей.

В июне 2022 года стало известно, что на Алтае создадут Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс».