Снежная лавина сошла около школы на Камчатке. Один человек погиб

Лавина сошла со склона около школы в городе Елизово на Камчатке. Под завалами оказались три человека, в том числе ребенок. Сотрудники МЧС и полицейские спасли из-под снега женщину и ребенка. Один мужчина погиб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребенок, на вид 10-12 лет, были спасены оперативно прибывшими сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции. Поисковые мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, лавина сошла со склона около школы №3 в Елизове. ЧП случилось в районе 18:00 (09:00 по московскому времени). Следователи начали проверять все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства дадут оценку безопасности в этом районе города.

Информации о причинах схода лавины пока нет.