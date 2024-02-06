Происшествия 06 февраля 2024, 17:04 Снежная лавина сошла на курорте «Лаура» в Сочи. Лыжников эвакуировали Спасатели нашли шесть человек после схода лавины на курорте «Лаура» в Сочи Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Сход снега произошел в районе горнолыжных трасс на курорте «Лаура» в Сочи. Спасатели нашли всех находившихся в зоне лавины лыжников. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Из-за схода пласта снега никто не пострадал.

Реклама

«Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены», — указали в пресс-службе.

Несмотря на снегопад, все службы курорта работают в штатном режиме, катание на трассах восстановили.

Ранее из-за штормовой погоды в аэропорту Сочи произошли задержки рейсов, проинформировал RT. Пассажирам предложили питание, воду и размещение в гостинице.

Из-за непогоды и селя остановились несколько поездов на железнодорожной дороге Дагомыс — Лоо. Потоки грязи обрушились на пути в Лазаревском районе города-курорта Сочи. Пассажиры задержанного поезда отметили, что часть дороги им пришлось проехать на автобусах.