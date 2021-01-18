Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии. Под снегом могут быть до 12 человек

Информацию о сходе лавины официально подтвердили в МЧС России.

«В Карачаево-Черкесии, в поселке Домбай, на горе Мусса-Ачитара, произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под лавину попали два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, в момент схода лавины на месте могли находиться от четырех до 12 человек. Спасатели уже начали работу.

Эту информацию чуть ранее подтвердили РИА «Новости» представители экстренных служб. Источник «Интерфакса» рассказал, что под снегом могут находиться дети. Он добавил, что лавина накрыла два пункта проката.

Как заявил телеканал РЕН ТВ, ЧП произошло на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района. Телеканал сообщил, что в районе происшествия могут оставаться до четырех человек.