Снежная лавина накрыла двух человек на Камчатке

Лавина накрыла двух человек, которые катались на сноубайках на юго-западе Камчатки. Спасатели уже выдвинулись в район ЧП.

«Днем 21 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация, что в районе 111 километра трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк сошла лавина. По предварительной информации, снежная масса накрыла двух человек, которые катались на сноубайках», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Со стороны Петропавловска-Камчатского и Усть-Большерецкого района в район ЧП на автомобилях повышенной проходимости выехали спасатели. С собой они везут необходимое оборудование для поиска попавших под лавину людей. Ранее Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение.

На юго-западе полуострова с 21 по 23 марта возможен сход лавин. Вообще в эти дни к горным склонам приближаться не надо. Тех же, кто все-таки собирается в ближайшее время в горы, спасатели призывают взять с собой лавинный датчик.