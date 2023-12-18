Происшествия 18 декабря 2023, 13:50 Снежная лавина едва не накрыла коляску с ребенком в Воронеже Снежная лавина в Воронеже чуть не накрыла коляску с ребенком РИА «Новости»

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Снег с крыши едва не упал на маму с коляской в Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

ЧП произошло в воскресенье, 17 декабря, рядом с одним из домов в микрорайоне Озерки. На появившихся в Сети кадрах женщина с коляской шла около дома. Когда они поравнялись с углом, нависавший с крыши снежный пласт стремительно рухнул вниз.

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Женщина рассказала, что эту территорию не огородили. Рядом с самим зданием снег также не убирали.

«Мало того, что по нашим дорогам даже на санках не пройти и не проехать, так еще и совсем не чистят снег! Нас едва не завалило», — поделилась она впечатлениями от случившегося.

В Калуге после схода снега с крыши дома погиб ребенок. Семилетнего мальчика завалило снежной массой, медики не успели его спасти. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.