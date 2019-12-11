Снежная катастрофа. Во Владивосток не летают самолеты и не едут машины

Массовые ДТП блокируют крупные трассы во Владивостоке, авиарейсы переносят или отменяют из-за сильного снегопада. На данный момент в Международном аэропорту Владивостока отменен рейс в Дальнереченск, задерживается вылет самолетов в Новосибирск, Москву, Хабаровск. Фото и видео происходящего в городе выкладывают жители.

На кадрах выложенных одним из автомобилистов видно, что на подъезде к городу произошла массовая авария, в которой пострадали десятки машин. О жертвах данных пока нет.

По данным местных СМИ, общественный транспорт ходит с большими задержками. Более 10 автобусных рейсов в соседние города отменены.

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Синоптики сообщили, что мощный снегопад — результат циклона, который пришел в северо-западную часть Японского моря. Скорее всего, весь Приморский край накроет снегопад, на побережье возможен дождь, усилится ветер.

На улицах Владивостока работают коммунальные службы, дороги обрабатываются противогололедными материалами, сообщили власти города. На некоторых трассах ГИБДД ограничит движение при усилении непогоды.

«18 разбитых машин в первые часы дня. МЧС за два дня предупреждало о грядущих снегах. На просьбу воздержаться от поездок отреагировала только спецтехника», — возмущенно пижут жители Владивостока.