Снежная глыба упала за спиной женщины с ребенком под Нижним Новгородом

В городе Дзержинске Нижегородской области снежная глыба упала в нескольких сантиметрах от женщины с ребенком. Это произошло на проспекте Ленина, когда люди шли по тротуару, написал сайт NN.ru. Момент попал на видео, которое разошлось по соцсетям.

На кадрах можно заметить, как гигантская глыба снега падает буквально в шаге от женщины с ребенком. По счастливой случайности никто не пострадал.

В управляющей компании «Управдом-Центр», обслуживающей дом № 44 на проспекте Ленина, с которого упала глыба, сообщили, что этот участок находится в зоне повышенного риска схода снега и наледи. Причиной назвали скатные крыши. Кровлю дома в последний раз чистили 31 января. Новые работы планируются сегодня. Представители УК добавили, что график очистки составляют после мониторинга домов, он не статичный и меняется в зависимости от ситуации.

Накануне RT сообщил, что в Санкт-Петербурге прошли массовые обыски в организациях, которые занимаются уборкой от снега и наледи. Во время обысков сотрудник одной из компаний напал на следователя.