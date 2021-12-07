Снежная глыба упала в Новосибирске на женщину с двухлетним ребенком

В Новосибирске снежная глыба упала на мать с двухлетним ребенком. Снег сошел с балкона пятого этажа.

Глыба упала на улице Толстого. Ребенка госпитализировали, сообщило издание «КП-Новосибирск». Происшествием заинтересовались в полиции.

«Ребенка доставили в детскую клиническую больницу № 3. На момент осмотра данных о черепно-мозговой травме и сотрясении головного мозга не было», — сообщил «КП-Новосибирск» источник.

Сейчас полицейские устанавливают тяжесть вреда и другие обстоятельства происшествия.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой и кандидат медицинских наук врач-травматолог Артем Катулин рассказали, какие самые частые травмы происходят зимой. Это падения с высоты собственного роста. Люди во время таких падений чаще всего ломают лучевую кость в районе кисти, а также локоть. Также возрастает число переломов лодыжек и фиксируются травмы головы.