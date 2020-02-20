Снежная глыба упала на женщину с ребенком в Перми

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте, 47. Пострадала 67-летняя женщина и семилетняя девочка. У обеих черепно-мозговые травмы.

Женщину уже отпустили домой, о состоянии ребенка ничего неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»