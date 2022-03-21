Снежная глыба рухнула на девушку в центре Казани

В центре Казани глыба льда и снега упала на девушку с крыши дома на улице Кремлевской.

Как сообщает inkazan.ru, хотя девушке даже удалось «сгруппироваться», но без травмы не обошлось.

В комментариях к посту местного блогера в соцсетях, которого, кроме всего, удивило место происшествия, чиновники администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани извинились перед пострадавшей и пообещали выяснить, почему был не убран с крыши снег. Кроме того, по их словам, будет составлен административный протокол на виновников произошедшего.