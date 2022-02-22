22 февраля 2022, 03:22
Снежная глыба, обрушившись с крыши, повредила автомобиль в Казани
В Казани снежная глыба, рухнувшая с крыши здания на улице Профессора Камая, повредила стоявший внизу автомобиль.
Как сообщил inkazan.ru со ссылкой на пост в соцсетях очевидца происшествия, это произошло из-за того, что крышу не убрали от снега.
Судя по опубликованным снимкам, от удара лопнуло лобовое стекло автомобиля.
В комментариях пользователей говорится о том, от снега не чистят крыши многих казанских домов. Это подтверждает еще один факт падения снега на машину — теперь уже на улице Дубравная.