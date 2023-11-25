Происшествия 25 ноября 2023, 20:21 Снесшей пешеходов в Москве BMW управляла 22-летняя девушка Прокуратура: 22-летняя девушка на BMW сбила трех пешеходов в Москве Прокуратура Москвы / Telegram

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За рулем автомобиля BMW, сбившего трех пешеходов на Открытом шоссе в Москве, была 22-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Прокуратура Москвы / Telegram

По данным ведомства, водитель не справилась с управлением, выехала тротуар, где сбила двух женщин и мужчину. Трех пострадавших пешеходов госпитализировали.

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Подробностей об их состоянии в пресс-службе не привели. Выяснение всех обстоятельств дорожной аварии поставила под контроль прокуратура Восточного административного округа.