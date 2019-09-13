Снесенный фурой пешеходный мост в Подмосковье был нерабочим

Пешеходный переход, который рухнул на трассу А107 в Московской области, не был введен в эксплуатацию. Там грузовик с большой цистерной зацепился за конструкцию и обвалил ее на проезжую часть.

Это пешеходный переход, который еще не введен в эксплуатацию. Он находится на отрезке ЦКАД-5, где идет реконструкция дороги. Эти пешеходные переходы не действуют для пешеходов, они закрыты. Рядом обычный пешеходный переход, с зеброй и светофорами Татьяна Шадрина начальник пресс-службы ГК «Автодор».

Она подчеркнула, что переход закрыт для людей и там никого не могло быть. Кроме того, она обратила внимание, что фура не вписалась в пешеходный переход по габаритам.

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«Они везли негабаритный груз, с большими габаритами. Чтобы везти этот груз, тот, кто везет, должен получить разрешение у Росавтодора и предоставить всю документацию по габаритам, должен быть составлен маршрут, где именно этот груз можно провезти», — отметила Шадрина.

Авария произошла около 01:00 13 сентября в Наро-Фоминском районе, недалеко от города Селятино. По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за обрушения движение по этому участку ЦКАД перекрыто в обе стороны.