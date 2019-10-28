Снесенное ураганом дерево упало на ребенка в Пермском крае

«Сегодня в Перми от ветра снесло остановку «Универсам». Информации о пострадавших пока нет», — сообщили в паблике «Пермь активная» в социальной сети «ВКонтакте».

В МЧС информация о пострадавших из-за ураганного ветра не поступала, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В городе Чайковский упавшее дерево травмировало девочку восьми лет. Ее мама планирует написать заявление в полицию на службы, содержащие территорию.

«Утром дочь возвращалась из школы. Мне позвонили на работу, сказали, что на нее упало дерево. Дерево было сухое, огромная ветка травмировала ее. К счастью, обошлось без переломов, но ушибы сильные, ходить она не может», — пояснила мать девочки Ирина Вшивкова.

Пермские спасательные службы в настоящее время находятся в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Гидрометцентр Перми заявил, что в регионе ожидается сильный снегопад и порывы ветра до 25 метров в секунду.