Происшествия 28 декабря 2023, 18:41 Снегуборщик врезался в автобус с пассажирами в Петербурге

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В Петербурге произошло ДТП с участием снегоуборочной машины и пассажирского автобуса. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по городу.

Авария произошла на на Придорожной аллее. Водитель Scania не уступил дорогу автобусу и врезался в него. В итоге транспортное средство с пассажирами перевернулось. В аварии пострадала 67-летняя женщина из автобуса. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП начали проверку.

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