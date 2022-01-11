Снегоуборочный трактор возил тело умершего водителя на парковке в Самаре

Региональное управление Следственного комитета по Самарской области начало проверку после смерти мужчины во время работ по уборке снега. Его труп запечатлели на движущейся машине.

По предварительной версии, вечером 10 января мужчина выполнял работы по уборке снега при помощи колесного погрузчика. Все происходило на парковке одного из торговых центров города. Однако в какой-то момент он получил травмы, которые несовместимы с жизнью. Причиной гибели могло стать нарушение требований охраны труда.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин им предшествующих», — сказано в сообщении регионального управления СК.

Сайт kp.ru со ссылкой на спасателей написал, что водитель стал чинить подъемник, при этом не выключив двигатель. Telegram-канал Baza сообщил, что мужчину придавило стрелой крепления ковша. Уже после смерти рабочего погрузчик с трупом на крыше продолжал ездить по кругу.

Очевидцы рассказали изданию «Подъем», что тело упало под колеса машины, позже появились спасатели.

«В итоге мужчина оказался под машиной и его несколько раз переехало ей же, только потом успели оттащить. Я думаю, он задолго до этого был уже мертв», — заявил очевидец.

Следователи выясняют все причины и обстоятельств случившегося.