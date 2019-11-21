  • Снегоуборочная техника сгорела в крупном пожаре в Приморье

    21 ноября 2019, 07:16

    Юлия Булыгина

    В Приморье ранним утром произошел крупный пожар в гаражных боксах. Горел весь комплекс площадью около 1,2 тысячи квадратных метров.
    Снегоуборочная техника сгорела в крупном пожаре в Приморье

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел в 05:36 (22:36 20 ноября по московскому времени) в гаражных боксах на улице Приморская в Дальнегорске.

    «Прибыв по указанному адресу спустя 10 минут, огнеборцы столкнулись с горением кровли строения по всей площади, пожаром были охвачены и стоящие внутри четыре грузовых автомобиля», — говорится в сообщении МЧС.

    В 06:46 огонь был локализован, в 08:58 ликвидировали открытое горение. Сейчас спасатели проводят проливку конструкций и осматривают место происшествия. В тушении участвовали 15 человек и четыре единицы техники.

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    Людей внутри гаражных боксов не было. Никто не пострадал.

    По информации deita.ru, в гаражах сгорела снегоуборочная техника, которая принадлежала местному коммунальному подрядчику, занимавшемуся чисткой дорог Дальнегорска.