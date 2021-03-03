Снегоуборочная машина сбила ребенка в Амурской области. Девочка в реанимации

В Амурской области в городе Зея водитель снегоуборочной машины сбил семилетнюю девочку. Ребенок находится в реанимации

По предварительным данным, водитель на специализированном транспорте во время уборки снега на тротуаре наехал на девочку. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

На водителя завели уголовное дело по статье 264 часть 1 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В Ставропольском крае под суд пойдет тракторист из Александровского района. Он обвиняется в том, что спровоцировал аварию, в которой погибли четыре человека. В канун нового 2021 года тракторист при повороте с трассы не стал уступать дорогу Peugeot, который ехал по встречной полосе. При столкновении трактора и легкового автомобиля погибли четыре человека, находившиеся в иномарке. Среди них — 15-летний подросток.