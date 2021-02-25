Снегоуборочная машина попала в аварию в аэропорту Внуково

Авария со снегоуборочной машиной произошла в аэропорту Внуково. Пострадал один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Источник уточнил, что пострадал водитель снегоуборочной машины. Он сам смог вызвать себе скорую помощь. Какие травмы он получил, пока неясно, однако источник уточнил, что пострадавший жаловался на боль в животе и голове, а также говорил, что чувствует себя очень плохо.

По данным собеседника, ДТП произошло в результате столкновения снегоуборочной машины с перекрытиями. О чем именно идет речь и где они были установлены — неясно.

«360» направил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково, но на момент публикации ответ не поступил.