Происшествия 26 февраля 2024, 10:12 Снегоход влетел в толпу людей и сбил ребенка в Нижнем Тагиле Снегоход влетел в толпу людей и сбил четырехлетнюю девочку в Нижнем Тагиле Freepik

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В Нижнем Тагиле снегоход влетел в толпу людей на лыжной базе «Уралец». Кроме того, пострадала маленькая девочка. Об этом сообщило издание Е1.ru.

«Водитель снегохода прямо на наших глазах въехал в толпу. Пострадала четырехлетняя девочка. У ребенка синяки. Есть ли иные повреждения, я не знаю, но она, как и все мы, была просто в шоке», — рассказали очевидцы.

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Кроме того, пресс-служба ГИБДД по Свердловской области уточнила, что также пострадала 25-летняя девушка, которая в итоге отказалась от госпитализации.

Водитель рассказал правоохранителям, что во время движения у техники заклинила ручка газа, из-за чего он не успел остановиться.

«По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», — добавили в ведомстве.

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