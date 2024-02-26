26 февраля 2024, 10:12
Снегоход влетел в толпу людей и сбил ребенка в Нижнем Тагиле
Снегоход влетел в толпу людей и сбил четырехлетнюю девочку в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле снегоход влетел в толпу людей на лыжной базе «Уралец». Кроме того, пострадала маленькая девочка. Об этом сообщило издание Е1.ru.
«Водитель снегохода прямо на наших глазах въехал в толпу. Пострадала четырехлетняя девочка. У ребенка синяки. Есть ли иные повреждения, я не знаю, но она, как и все мы, была просто в шоке», — рассказали очевидцы.
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Кроме того, пресс-служба ГИБДД по Свердловской области уточнила, что также пострадала 25-летняя девушка, которая в итоге отказалась от госпитализации.
Водитель рассказал правоохранителям, что во время движения у техники заклинила ручка газа, из-за чего он не успел остановиться.
«По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», — добавили в ведомстве.
Ранее российский лыжник погиб при сходе лавины в Индии.
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