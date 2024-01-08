Важное 08 января 2024, 17:03 Снаряды ВСУ упали на территории промзоны в Шебекине Белгородский губернатор Гладков: Шебекино попало под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Город Шебекино попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Часть снарядов легла на территории промышленной зоны», — написал глава региона.

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По предварительным данным, никто не пострадал. На место случившегося прибыли оперативные и аварийные службы — они проводят осмотр на предмет разрушений.

Несколько дней назад украинская армия также атаковала Шебекино. Охранник одного из предприятий получил осколочное ранение конечностей.

В Белгороде по просьбе местных жителей возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи на фоне усилившихся атак ВСУ. Обучение началось на базе Центра медицины катастроф.

Украинские боевики 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего погибли более 20 человек. В местных больницах и медучреждениях Москвы остаются около 70 пострадавших.