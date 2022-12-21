Происшествия 21 декабря 2022, 10:25 Снаряды ВСУ пробили в Горловке школу, жилые дома и повредили линию электропередач Глава администрации Горловки Приходько: ВСУ обстреляли здание школы № 62 Глава администрации Горловки Иван Приходько / Telegram

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Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли поселок шахты имени Калинина в Горловке. Снаряды попали в жилые дома и школу, перебили линию электропередач и ранили женщину. Глава городской администрации Иван Приходько показал в своем Telegram-канале последствия нападения.

Огонь по Калининскому району Горловки открыли в 06:30, из артиллерийских орудий выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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По словам Приходько, украинские военные повредили линии электропередач, часть поселка осталась без света. На улице Зорге получила ранения женщина 1975 года рождения, ее госпитализировали. Некоторые снаряды попали в жилые дома на улице Ермака, повредили крышу и стены. Кроме того, пострадало здание школы № 62.

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Глава администрации Горловки Иван Приходько / Telegram Глава администрации Горловки Иван Приходько / Telegram

Глава городской администрации предупредил, что теперь ВСУ переключились на поселок Геологоразведки в Никитовском районе. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, с 07:59 по нему выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Приходько посоветовал местным жителям оставаться в укрытиях, пока обстрелы не прекратят.