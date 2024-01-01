01 января 2024, 10:30
Снаряды ВСУ пробили крышу дома в белгородском поселке Красное и повредили школу
Гладков: школа и дом в поселке Красное получили повреждения при обстреле ВСУ
В Белгородской области поселок Красное попал под обстрел ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что снаряд пробил крышу в одном частном доме. Прилет зафиксировали и на территории местной школы.
«В одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна», — уточнил Гладков.
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Он пообещал, что тепловой контур дома закроют в ближайшее время. После этого специалисты приступят к восстановительным работам.
Еще один снаряд, добавил губернатор, прилетел на территорию поселковой школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания.
Пострадавших в результате обстрела нет, подомовой обход продолжается.
Для ликвидации последствий атаки ВСУ на Белгород на улицы вышли более двух тысяч человек. Сотрудники «Белгорблагоустройства», волонтеры и специалисты подрядных организаций убирали осколки, мусор и сожженный транспорт.
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