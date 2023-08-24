Происшествия 24 августа 2023, 08:44 Снаряды ВСУ повредили стоматологический корпус горбольницы в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: ночной обстрел ВСУ повредил здание стоматологии РИА «Новости»

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Украинская армия ночью обстреляла Киевский район Донецка. В результате снаряды повредили здания больницы, магазина и жилого дома, сообщил канале глава города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

Из-за обстрела повредился фасад стоматологического корпуса, загорелась кровля, разбились окна магазина.

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«В результате ночного обстрела Киевского района произошло возгорание кровли, повреждены фасад и остекление магазина „Идеал“ по проспекту Панфилова», — заявил Кулемзин.

Частичным разрушениям подверглось многоквартирное здание и припаркованные рядом автомобили.

«В стоматологическом корпусе ЦГКБ № 1 и в многоквартирном доме по ул. Розы Люксембург нарушены фасад и остекление. Пострадали также стоявшие рядом автомобили», — отметил глава Донецка.

Украинские боевики 24 августа обстреляли город четыре раза. Во всех случаях ВСУ применили кассетные боеприпасы калибром 155 миллиметров. В течение ночи обстрелам снарядами «натовского» калибра подверглись Куйбышевский, Кировский и Петровский районы.