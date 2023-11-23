Происшествия 23 ноября 2023, 17:53 Снаряды ВСУ повредили газопровод в курской деревне Городище Старовойт: ВСУ снова атаковали Городище, перебит газопровод РИА «Новости»

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ВСУ повторно обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В результате никто из жителей населенного пункта не пострадал. Но у одного из домов повредило забор и фасад, а в другом посекло окна.

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По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные передали оперативным службам. В населенном пункте перебит газопровод, к его восстановлению специалисты приступят, когда это будет безопасно.

Губернатор подчеркнул, что в результате нового обстрела никто из жителей населенного пункта не пострадал. Но у одного из домов повредило забор и фасад, а в другом посекло окна.

Первый обстрел деревни ВСУ совершили около 13:12. Тогда зафиксировали восемь прилетов. В результате в селе Козино пропал свет. Ранения никто из местных жителей не получил.

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