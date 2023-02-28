Важное 28 февраля 2023, 14:32 Снаряды ВСУ повредили газопровод и оборвали линию электропередач в белгородском селе Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Устинка РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Устинка Белгородского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Осколки снарядов выбили окна и повредили фасады трех жилых домов.

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Кроме того, повреждения получили газопровод и линия электропередачи населенного пункта. Для ликвидации последствий на место прибыли аварийные службы региона.

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В ночь на вторник, 28 февраля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о найденных обломках трех беспилотников в столице региона. Он сообщил, что пострадавших в результате атаки дронов нет, но у части домов выбиты окна, также несколько автомобилей получили незначительные повреждения.

Мэр города Валентин Демидов добавил, что один из беспилотников залетел в окно квартиры жилого дома. Людей срочно эвакуировали и перевезли в безопасное место.

По данным СМИ, в Белгороде упали сбитые системой противовоздушной обороны реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж». По предварительным данным, целью атаки была электрическая подстанция.