Важное 16 февраля 2023, 20:32 Снаряды ВСУ перебили газопровод и линию электропередач в селе под Белгородом Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о втором обстреле ВСУ за день https://t.me/vvgladkov

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Выпущенные со стороны Украины снаряды повредили линии электропередач и газопровод в селе Устинка Белгородского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что также повреждения получили четыре частных дома, у которых выбило окна, посекло фасады и заборы. Для устранения последствий на место выехали сотрудники экстренных и аварийных служб.

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Это второй обстрел белгородского села за последние несколько часов. Сегодня снаряды также упали в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.

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В результате взрыва небольшую контузию получил местный житель. Медицинскую помощь на месте ему оказала бригада врачей скорой помощи. Ехать в больницу пострадавший не захотел.

Осколки снарядов также повредили частный дом и склад сельскохозяйственного предприятия.