Эксклюзив 19 декабря 2022, 12:38 Снаряды времен ВОВ обнаружили в почтовой посылке в Москве Источник «360»: взрыватели от боевых снарядов обнаружили в посылке на почте в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники «Почты России» обнаружили два взрывателя от снарядов времен Второй мировой войны в одной из посылок в отделении в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Отправление с подозрительным содержимым нашли в отделении по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7. По предварительной информации, посылка следовала из Москвы в Ригу. Сотрудники объекта связи сообщили об опасной находке правоохранительным органам.

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Точный отправитель посылки на данный момент неизвестен.

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Ранее в ноябре очевидцы обнаружили мину-«лепесток» рядом с железнодорожными путями под Брянском. Снаряд лежал на земле без взрывателя, никто из местных жителей не пострадал.