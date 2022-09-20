Снаряды времен ВОВ нашли в одном из районов Петербурга | 360°

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Снаряды времен ВОВ нашли в одном из районов Петербурга

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом написали «Невские новости».

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По данным издания, их нашли у гаражей на улице Передовиков. Среди обнаруженных боеприпасов оказались артиллерийские снаряды 76-миллиметрового калибра, минометная мина калибра 82 мм, а также около 10 пустых корпусов снарядов. Их вывезли на специальный полигон и уничтожили.

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