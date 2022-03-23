Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в Петербурге

На территории одного из предприятий Санкт-Петербурга работники обнаружили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии города.

Находку обнаружили в ходе демонтажных работ 22 марта на проспекте Обуховской стороны. Взрывотехникам удалось установить, что боеприпасы представляют из себя осколочно-фугасные снаряды. Боеприпасы калибра 122 мм были предназначены для стрельбы из гаубицы.

Находку доставили на полигон, где и обезвредили.