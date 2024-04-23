Происшествия 23 апреля 2024, 07:34 Снаряды РСЗО «Ольха» сбили в Белгородской области Минобороны: в Белгородской области сбили 4 снаряда РСЗО «Ольха» РИА «Новости»

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Российские военные сбили в Белгородской области четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщила пресс-служба.

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Украинские войска, по информации Минобороны, планировали устроить террористическую атаку по российским объектам. Они применили реактивную систему залпового огня «Ольха».

Аналогичными снарядами атаковали Белгородскую область в начале 2024 года. Минобороны сообщило 2 января об уничтожении восьми боеприпасов. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в общей сложности при обстрелах пострадали более 650 мирных жителей, погибли 120 человек. Он сообщил о необходимости эвакуированным детям оставаться за пределами области до конца мая.