Снаряды для танка нашли у пункта приема металлолома в Челябинской области

Пять снарядов для танка калибра 125 миллиметров нашли у пункта приема металлолома в Копейске в Челябинской области, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

«11 февраля на пункт приема металлолома, расположенного по адресу Кемеровская, 11, принесли пять снарядов калибра 125 миллиметров. На место выехали экстренные службы, территорию оцепили сотрудники ОМОНа», — отметили в пресс-службе.

Специалисты изучили объекты и выяснили, что они не представляют опасности. В снарядах не было взрывчатого вещества. Их передали в следственные органы. В скором будущем будет установлено, как объекты оказались у пункта приема.