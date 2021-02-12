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    12 февраля 2021, 15:00

    Снаряды для танка нашли у пункта приема металлолома в Челябинской области

    Полина Петрова

    Пять снарядов для танка калибра 125 миллиметров нашли у пункта приема металлолома в Копейске в Челябинской области, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

    Снаряды для танка нашли у пункта приема металлолома в Челябинской области

    «11 февраля на пункт приема металлолома, расположенного по адресу Кемеровская, 11, принесли пять снарядов калибра 125 миллиметров. На место выехали экстренные службы, территорию оцепили сотрудники ОМОНа», — отметили в пресс-службе.

    Специалисты изучили объекты и выяснили, что они не представляют опасности. В снарядах не было взрывчатого вещества. Их передали в следственные органы. В скором будущем будет установлено, как объекты оказались у пункта приема.