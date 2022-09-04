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Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в зеленоградском озере

Источник «360»: в Зеленограде, в озере Школьное, нашли мину времен ВОВ

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Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в озере Школьное в Зеленограде, сообщил источник «360» в экстренных службах. В настоящее время специалисты проводят разведку для уточнения информации.

Похожий на мину предмет нашли в воде сотрудники поисково-спасательной станции «Пансионат». Территорию рядом оцепили. На место также прибыли сотрудники полиции.

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Официально информацию о мине пока не подтверждали. Все обстоятельства уточняются.

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