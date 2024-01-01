Происшествия 01 января 2024, 16:37 Снаряд ВСУ взорвался около жилого дома в белгородском селе Богун Городок Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Богун Городок РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Богун Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что среди местных жителей никто не пострадал. Один из снарядов упал на территорию частного дома, повредил пристройку и взорвался. Ударная волна выбила окна в соседнем доме.

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Сейчас на месте работают сотрудники муниципалитета, которые продолжают обход села для поиска возможных повреждений жилых домов.

После ракетного удара по Белгороду украинские боевики начали год с новой атаки на приграничные населенные пункты российского региона. На этот раз под обстрел попал поселок Красное.

Выпущенные ВСУ снаряды пробили крышу в одном из жилых домов, а также упали на территории школы. Кроме того, боеприпасы повредили линию электропередачи, оставив без света как жителей поселка, так и близлежащих населенных пунктов.