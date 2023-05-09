Происшествия 09 мая 2023, 03:38 Снаряд ВСУ упал между двумя домами в Белгородской области Губернатор Гладков: снаряд упал рядом с многоквартирными домами в Шебекино Telegram

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Снаряд Вооруженных сил Украины рухнул между двумя многоквартирными жилыми домами в городе Шебекино. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, при обстреле никто не пострадал, но у обоих домов были повреждены окна и фасады, «посечены» также шесть автомобилей.

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В настоящее время на месте продолжают работать оперативные и аварийные службы, также организован поквартирный обход.

Националисты вели огонь по Белгородской области в понедельник, 8 мая. По данным региональных властей, в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Шебекино пострадали пять человек.

Также повреждения получили шесть многоквартирных домов, 11 автомобилей и три торговых павильона. Также под обстрелом оказался поселок Красное, среди мирных жителей никто ранений не получил.

Последнее время Белгородская область часто попадает под обстрел ВСУ. Ранее украинские военные обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. Пострадала одна женщина.