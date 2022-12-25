Происшествия 25 декабря 2022, 15:35 Снаряд ВСУ разорвался рядом со складом селитры в Горловке Мэр Горловки Приходько: снаряд ВСУ разорвался рядом со складом селитры на заводе «Стирол» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские военные обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке, один из снарядов разорвался рядом со складом с селитрой. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

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«Снаряд ВСУ в результате обстрела „Стирола“ разорвался рядом со складом с селитрой. Здание получило повреждения, нарушены ограждение и остекление цеха карбамида», — написал он.

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Приходько отметил, что при атаке националистов никто не пострадал.

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Это не первая попытка украинских военных повредить завод «Стирол». В середине декабря снаряды ВСУ попали в корпус ремонтно-механического цеха, выбив стекла.

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе с «360» предположил, что боевики бьют по «Стиролу», чтобы свалить вину на Россию в случае попадания вредных химических веществ в окружающую среду.

Приходько также попал под обстрел. В четверг, 22 октября, глава Горловки получил ранение руки при обстреле Донецка националистами.