Происшествия 09 января 2023, 15:57 Снаряд ВСУ разорвался на территории психоневрологической больницы в Горловке Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли центр города РИА «Новости»

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ВСУ открыли огонь по центру Горловки. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Снаряд разорвался на территории прогулочного двора городской психоневрологической больницы», — отметил он.

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По его словам, в результате прилета никто не пострадал.

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Ранее представители ДНР в совместном центре контроля и координации огня (СЦКК) сообщали, что ВСУ в 15:00 по московскому времени выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров. Места попадания остальных боеприпасов пока не уточняются. Также нет информации о других последствиях этого обстрела города.

Жители Горловки регулярно страдают от прилетов со стороны ВСУ. В частности, украинская армия дважды открывала огонь по городу в рождественскую ночь. Тогда ВСУ ударили по Никитовскому району Горловки. Всего в ночь с 6 на 7 января по городу выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров. О пострадавших, разрушениях и иных последствиях этого удара пока не сообщается.