Происшествия 04 июля 2023, 16:28 Снаряд ВСУ пробил крышу частного дома в белгородском селе Новостроевка-Вторая Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками села Новостроевка-Вторая Telegram

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В Белгородской области выпущенный со стороны Украины снаряд попал в частный жилой дом села Новостроевка-Вторая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть прямое попадание в частный жилой дом — сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка», — отметил он.

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Гладков уточнил, что населенный пункт Грайворонского округа обстреляли из минометов. Пострадавших, добавил глава региона, нет.

Повреждения также получили линии электро- и газоснабжения. На место ЧП уже прибыли аварийные и оперативные службы. Специалисты приступили к устранению последствий атаки украинских боевиков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки регион снова оказался под массированным обстрелом украинских боевиков. На хутор Старый в Волоконовском районе прилетели 45 минометных снарядов.

Также под ударом оказались села Тишанка и Нехотеевка. В результате атаки со стороны Украины никто из жителей не пострадал, разрушений экстренные службы также не зафиксировали.