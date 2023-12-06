Важное 06 декабря 2023, 12:50 Снаряд ВСУ повредил кровлю завода в брянском поселке Суземка Брянский губернатор Богомаз: обстрел ВСУ привел к разрушениям в поселке Суземка РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили несколько снарядов по брянскому поселку Суземка. В результате удара повреждения получила кровля производственного помещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что в результате обстрела частично разрушились несколько хозяйственных построек. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. На место для осмотра территории прибыли оперативные и экстренные службы региона.

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По данным Telegram-канала Mash, украинские военные для удара по брянскому поселку использовали системы залпового огня «Град». Авторы сообщения уточнили, что один из снарядов повредил крышу цеха завода «Стрела», который производит трансформаторы и дроссели. Еще два снаряда попали в жилые дома.

Брянская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В конце ноября недалеко от столицы субъекта средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа.

Как отмечал Богомаз, на земле обошлось без жертв и разрушений. Он поблагодарил военных за оперативные действия.