Происшествия 19 марта 2023, 17:44 Снаряд ВСУ попал в торговый центр в Донецке Мэр Донецка Кулемзин сообщило о попадании снаряда ВСУ в ТЦ «Галактика» РИА «Новости»

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Украинские боевики вновь обстреляли Донецк, один из снарядов попал в здание торгового центра «Галактика». Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Прямое попадание в здание торгового комплекса „Галактика“ в результате обстрела Петровского района», — написал он.

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Кулемзин добавил, что ранение получил мужчина 1979 года рождения, его задело осколком на улице Федоровского.

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Совместный центр контроля и координации огня уточнил в Telegram-канале, что всего националисты выпустили 26 снарядов калибром 155 миллиметров, под огнем оказались Никитовский, Петровский и Киевский районы города.

Во вторник, 14 марта, в результате обстрела со стороны украинских боевиков в селе Луганское под Донецком погиб 12-летний подросток.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360, что для прекращения обстрелов Донбасса российским войскам следует дойти до Киева.