19 марта 2023, 17:44
Снаряд ВСУ попал в торговый центр в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщило о попадании снаряда ВСУ в ТЦ «Галактика»
Украинские боевики вновь обстреляли Донецк, один из снарядов попал в здание торгового центра «Галактика». Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Прямое попадание в здание торгового комплекса „Галактика“ в результате обстрела Петровского района», — написал он.
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Кулемзин добавил, что ранение получил мужчина 1979 года рождения, его задело осколком на улице Федоровского.
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Совместный центр контроля и координации огня уточнил в Telegram-канале, что всего националисты выпустили 26 снарядов калибром 155 миллиметров, под огнем оказались Никитовский, Петровский и Киевский районы города.
Во вторник, 14 марта, в результате обстрела со стороны украинских боевиков в селе Луганское под Донецком погиб 12-летний подросток.
Политолог Евгений Михайлов объяснял «360, что для прекращения обстрелов Донбасса российским войскам следует дойти до Киева.
ДНР
ВСУ
Донецк
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