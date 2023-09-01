Происшествия 01 сентября 2023, 15:00 Снаряд ВСУ попал в торговый центр Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в ТЦ «Донецк Сити» РИА «Новости»

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Донецк днем 1 сентября вновь оказался под обстрелом ВСУ. Один из снарядов попал в ТЦ «Донецк Сити». Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ „Донецк Сити“, повреждены также хозяйственные помещения», — написал он.

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Кулемзин уточнил, что в зоне риска находятся окрестности Гладковки, Шахтерской площади. По его словам, газовая труба повреждена в частных домах на улицах Коминтерна и Артема, также там выбиты стекла. Кроме того, частные дома загорелись на Черногорской улице в Петровском районе.

Представительство СЦКК в ДНР уточнило в своем Telegram-канале, что украинские силы в 14:25 выпустили по городу 10 ракет из Максимильяновки — в 14:35 и три 155-миллиметровых снаряда — из Кураховки. До этого противник открывал огонь утром в пятницу.